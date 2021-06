Villa Sofia, lite tra due medici per gestire un paziente

PALERMO – I carabinieri sono intervenuti, ieri sera, all’ospedale di Villa Sofia a Palermo per una lite tra un medico del pronto soccorso e una dottoressa del 118 per la gestione di una paziente, arrivata in ambulanza, che aveva convulsioni e crisi epilettiche. Lo scontro tra i due sarebbe stato evitato dall’intervento di un infermiere e un metronotte.

“Il medico del pronto soccorso – ricostruiscono da Villa Sofia – era impegnato in sala rossa già su un paziente. Ha chiesto di attendere alla collega e da qui è nato un alterco tra i due”. “Stiamo cercando di acquisire le relazioni su quanto accaduto – dicono dal 118 – lavoriamo con i pronto soccorso cittadini per cercare di risolvere queste criticità d’intesa con l’assessorato regionale alla Salute”.