Mix vaccini, l’allarme del virologo: “Imporlo è legalmente rischioso”

ROMA – Imporre la vaccinazione mista dopo una prima dose AstraZeneca è rischioso dal punto di vista legale. Lo dice il direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale San Raffaele di Milano, Massimo Clementi, che ha rilasciato un’intervista all’agenzia Adn Kronos.

“Se un vaccinato con AstraZeneca under 60 non volesse il richiamo con un vaccino a mRna potrebbe essere un problema – spiega Clementi -. Perchè queste persone hanno firmato un consenso che non riguarda solo la prima dose, ma l’intero percorso vaccinale. Se una persona decide di fare ricorso al Tar perché non vuole il richiamo eterologo – ha detto – rischia di vincerlo. Sarebbe dunque auspicabile la libertà di scelta, a mio avviso, al momento attuale. Imporlo è rischioso perché il mix non è approvato da nessuna autorità. Anche l’Ema ha ribadito una serie di condizionali: ogni vaccino è approvato per due dosi e due dosi vanno fatte”.