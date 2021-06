ROMA- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha inviato oggi una richiesta di parere formale al Comitato Tecnico-Scientifico “relativamente alle modalità e ai termini della permanenza dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto”. Lo rende noto il ministero. E, secondo quanto si apprende in ambienti governativi, il Comitato tecnico scientifico si riunirà la prossima settimana, in un primo incontro, in merito al parere formale sulle modalità e i termini della permanenza dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto.

De Luca: in Campania resta obbligo

“Credo che manterremo in Campania l’obbligo della mascherina all’aperto, anche d’estate”. Lo ha detto ieri il presidente della Regione Vincenzo De Luca in diretta Fb: “E’ evidente che a casa, al mare e al ristorante se ne fa a meno, ma con il numero di positivi che abbiamo ancora oggi non possiamo permetterci di correre rischi”.