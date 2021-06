Impianto elettrico in manutenzione, chiuso il centro Rap Nicoletti

PALERMO – La RAP informa l’utenza che per una manutenzione programmata all’impianto elettrico presso il Centro Comunale di Raccolta “Nicoletti”, il centro rimarrà chiuso fino a mercoledì 23 giugno. I cittadini potranno, in alternativa, usufruire del CCR Minutilla, non distante da Nicoletti, che per l’occasione rimarrà aperto fino alle ore 17, senza interruzione di orario, per alleviare i disagi all’utenza. Restano invariati gli orari e le modalità di accesso degli altri Centri Comunali di Raccolta .