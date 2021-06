Girgenti Acque, Miccichè: “Nulla da nascondere”

AGRIGENTO – “Non ho nulla da nascondere poiché tutto ciò che ho ricevuto da Girgenti Acque, è stato puntualmente dichiarato. Bastava chiamarmi ed avrei fornito tutte le spiegazioni e la documentazione in mio possesso. Tutti i contributi che ho ricevuto per la mia campagna elettorale, non solo quelli di Girgenti Acque, li ho puntualmente dichiarati. Ho anche la delibera del consiglio di amministrazione che ha deciso il contributo”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, ha commentato le indiscrezioni che lo riguardano su presunti illeciti contributi elettorali nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Agrigento su Girgenti Acque.

“Conosco Gianfranco Miccichè da più di 25 anni e so bene che è una persona onesta e corretta. Da ciò che si evince rispetto a quanto gli viene contestato, e dalle precisazioni dello stesso Miccichè, appare peraltro chiaro che potrà facilmente e tempestivamente dimostrare l’estraneità alle accuse mosse”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Renato Schifani. “Ciò che spiace è che spesso la eco mediatica delle indagini è tanto più ampia quanto più è alto il risalto politico di chi vi è coinvolto, senza che a questo faccia seguito un altrettanto evidente risalto in caso di archiviazione che, nel caso in specie, appare certa” conclude.