In aggiornamento.

AGRIGENTO . Maxi operazione della Procura della Repubblica guidata da Luigi Patronaggio. È in corso sul territorio nazionale una vasta operazione di Polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. Gli indagati, secondo quanto ha verificato LiveSicilia, sono 92.

BLITZ GIRGENTI ACQUE, IL VIDEO

Militari dell’Arma dei Carabinieri e della Tutela per l’Ambiente, della Guardia di Finanza e personale della Direzione Investigativa Antimafia, stanno eseguendo una serie di misure cautelari personali nei confronti di un “sodalizio criminale dedito alla commissione di una pluralità di illeciti”.

“Le ipotesi di reato – continuano gli inquirenti – per le quali si sta procedendo sono quelle di associazione a delinquere di colletti bianchi finalizzata alla commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari, societari e in materia ambientale”.

Al centro della vicenda, la società per azioni Girgenti Acque, gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento, destinataria di certificazione interdittiva antimafia nel novembre del 2018.

Tra gli indagati figurano imprenditori, professionisti, politici di rilievo nazionale, funzionari pubblici con responsabilità di vertice e appartenenti alle forze dell’ordine.

Ecco i nomi dei fermati

Marco Campione, Gian Domenico Ponzo, Calogero Patti, Calogero Sala, Pietro Arnone, Piero Angelo Cutaia, Francesco Barrovecchio e Igino Della Volpe. In aggiornamento i nomi degli indagati.

