Carabinieri aggrediti, esplode la rabbia dei commercianti VIDEO

PALERMO – Il pomeriggio di ieri a Palermo è stato di vera follia. In via Magliocco, durante alcune operazioni di controllo, tre carabinieri sono stati aggrediti da due ragazzi che sono stati beccati mentre fumavano uno spinello.

Le forze dell’ordine, dopo aver fermato questi due ragazzi, sono stati accerchiati e picchiati, da diversi ragazzi, che sono arrivati in “soccorso” degli altri giovani.

I due fermati per violenza e resistenza, in attesa dell’udienza di convalida, sono stati portati ai domiciliari. I carabinieri hanno una prognosi di 10 giorni. Hanno riportato contusioni all’addome e diverse escoriazioni. Sono in corso le indagini grazie ai sistemi di videosorveglianza per risalire ad altri giovani che avrebbero preso parte all’aggressione.

Le attività della zona sono diverse e i commercianti hanno anche difficoltà a poter lavorare perché questi giovani creano disagi anche ai clienti. Molti, infatti, preferiscono non frequentare più via Magliocco per paura di essere investiti dalle biciclette o dai monopattini che circolano in quello che una volta era considerato il salotto della città.

La rabbia dei commercianti

L’ira dei commercianti la testimonia Francesco Provito, che ha un’attività: “Questa via è diventato territorio di tutti questi ragazzi che disturbano la quieta pubblica. Abbiamo chiesto qualche intervento, ma non abbiamo mai avuto esiti. Ieri c’erano due carabinieri che hanno trovato dei ragazzi che spacciavano e da lì è successo il tutto, con l’aggressione ai carabinieri”. Da parte di Francesco Provito anche una richiesta alle istituzioni: “Chiediamo un presidio fisso da parte delle forze dell’ordine per scoraggiare questi ragazzi”.

“Tutti i giorni i ragazzi sono qui – testimonia Nicolò Imbrucè -. Si riuniscono, hanno i monopattini e, molto probabilmente, disturbano la quiete pubblica. Mi sa che qualcosa la fanno questi ragazzi. C’è la bella gente e quella che non lo è”.

Racconta i momenti di panico di ieri anche Gaetano Provato: “Ho percepito dopo quello che è successo, ma ho sentito dire che diversi malviventi hanno accerchiato e picchiato i carabinieri. Dicono che hanno trovato spinelli e droga. Da qualche periodo in questa strada circolano droga e spinelli”. Gaetano Provato, insieme agli altri commerciati ha provato ad allontanare questi ragazzi: “Si vive malissimo, non facciamo altro che cercare di allontanare questi ragazzi, ma più li vogliamo allontanare più tornano”.