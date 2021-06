Nico Torrisi eletto vice presidente di Assaeroporti

Oggi, in occasione dell’assemblea di Assaeroporti che si è tenuta a Roma, sono state rinnovate le cariche dell’associazione confindustriale che rappresenta gli aeroporti italiani.

Durante l’incontro, che ha visto l’elezione di Carlo Borgomeo alla carica di Presidente e il rinnovo del Consiglio direttivo, Nico Torrisi è entrato a far parte della squadra dei vicepresidenti, assieme a Marco Troncone (ADR) Roberto Naldi (Toscana Aeroporti) e Monica Pilloni (SOGAER).

Il presidente Sandro Gambuzza, insieme ai membri del Consiglio di Amministrazione di SAC Spa, a tutti i dipendenti e ai collaboratori dell’Aeroporto di Catania, si congratula con l’Amministratore delegato della società, per la prestigiosa elezione.

“In un momento difficile come quello che il comparto aereo sta attraversando a causa della pandemia da Covid-19 – afferma Gambuzza – la nomina a Vicepresidente di Assaeroporti del nostro Amministratore delegato, Nico Torrisi, è un ottimo segnale che ci trasmette fiducia per il futuro. Siamo certi che la sua competenza e il suo entusiasmo – caratteristiche che gli hanno permesso di guidare l’Aeroporto di Catania in questi ultimi 5 anni, spesso molto complicati – saranno di grande supporto al presidente Borgomeo e a tutto il Consiglio direttivo. Assaeroporti è chiamata a una grande sfida, quella di riportare il comparto aereo alla sua centralità e strategicità: siamo sicuri che la nuova governance dell’associazione assolverà il proprio compito con grande unità, compattezza e intraprendenza”.

Soddisfatto il presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, Pietro Agen: “L’elezione di Nico Torrisi è una gratificazione per la città di Catania. È un riconoscimento di quanto realizzato con la rete aeroportuale del Sud Est, nonché della serietà e dell’equilibrio che da sempre caratterizzano l’operato dell’amministratore delegato della SAC.

È di certo un momento importante anche per la Sicilia orientale e noi, come CamCom Sud Est Sicilia, che siamo azionisti di maggioranza di SAC spa, ci sentiamo onorati di aver fatto le scelte giuste a dimostrazione che quando si lavora in squadra i risultati si ottengono”.

Le felicitazioni per l’elezione di Nico Torrisi arrivano anche dalla sindaca del Comune di Comiso, Maria Rita Schembari: “Faccio i miei complimenti vivi e sinceri per questo incarico più che meritato, che tornerà a favore di Assaeraporti e, in maniera più campanilistica, degli aeroporti siciliani e in particolari quelli minori”.

Anche la governance di SOACO, la società che gestisce l’aeroporto di Comiso di cui SAC è socio di maggioranza, si congratula con Torrisi.

“Abbiamo condiviso la candidatura di Nico Torrisi a Vice Presidente di Assaeroporti, in quanto sempre più tra gli aeroporti di Catania e di Comiso si sono sviluppati rapporti sinergici, motivo per cui ci sentiamo ampiamente rappresentati. Siamo certi che questa autorevole carica che l’Ad della SAC rappresenterà, sarà fondamentale affinché questa associazione riesca a farsi carico delle tematiche che interessano gli aeroporti minori”, dichiara il presidente di SOACO, Giuseppe Mistretta.

“Le mie congratulazioni vanno a Nico Torrisi per l’ampio consenso grazie al quale ricoprirà da oggi una delle più alte cariche di Assoaeroporti, assicurando un’autorevole rappresentanza alle nostre realtà”, conferma l’amministratore delegato di SOACO Rosario Dibennardo: “Quello di Torrisi, che affiancherà il nuovo presidente Carlo Borgomeo, è un traguardo che ci consente di nutrire aspettative ottimistiche e significative, in particolar modo rispetto alla possibilità che l’associazione si faccia carico nel modo migliore delle istanze più urgenti dei piccoli aeroporti”.