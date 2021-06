PALERMO – Una nuova pedonalizzazione a Palermo destinata a far discutere. Stop alle auto in via Isidoro La Lumia, uno dei centri nevralgici della movida palermitana, fino al 31 agosto.

Lo ha stabilito una ordinanza del Servizio mobilità urbana del Comune, che ha istituito lo stop alle auto e il divieto di sosta h24 per consentire, come si legge sul documento, la manifestazione ‘La Lumia: Una Galleria dell’Arte e del Gusto’, organizzata per quasi tutto il periodo estivo.

Il divieto alla circolazione delle auto scatta nel tratto di strada che inizia subito dopo via Torrearsa e che si conclude prima di via Archimede. “La pedonalizzazione temporanea di un tratto via Isodoro Lumia, limitata al periodo estivo, può essere l’occasione per sostenere la ripresa economica di alcune attività che hanno patito la crisi determinata dalla diffusione del virus – afferma l’assessore alla Mobilità, Giusto Catania. Sarà l’occasione, inoltre, per ricostruire una sistema di regole che consentirà una convivenza positiva e rispettosa tra le attività produttive e i residenti”.

