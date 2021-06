Covid, maxi focolaio con studenti: 1.100 positivi

MADRID – Arriva la conferma del maxi focolaio alle Baleari. Esattamente sono 1.167 i contagi di coronavirus legati a dei maxi cluster in Spagna tra studenti in gita di fine anno scolastico a Maiorca e Minorca (isole Baleari). Lo ha detto in conferenza stampa – come riporta l’agenzia Ansa – Fernando Simón, responsabile del team di risposta all’emergenza covid del governo spagnolo.

I dati

I dati Inoltre, ci sono 4.796 persone in quarantena. “Si tratta di cifre importanti”, ha commentato l’epidemiologo, secondo il quale il fatto che si tratti di cluster legati a attività di svago con partecipazione di centinaia di persone provenienti da luoghi diversi (le origini sarebbero un concerto e feste con “poco controllo” sanitario) hanno fatto sí che si creasse una “situazione perfetta” per la trasmissione del covid.

I contagi

I casi associati a questi focolai, ha precisato l’esperto, rappresentano circa il 5% di quelli notificati a livello nazionale negli ultimi sette giorni. L’incidenza cumulativa dei casi registrati negli ultimi 14 giorni in Spagna è di 100 ogni 100.000 abitanti (5 punti in più rispetto a venerdì, giorno dell’ultimo aggiornamento ufficiale prima di quello odierno