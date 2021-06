L’Ance: “Il Comune spiega il Prg ai bambini ma non a noi”

PALERMO – “Accogliamo con grande interesse e favore l’iniziativa encomiabile della Giunta comunale di realizzare un libretto che spieghi ai bambini e alle bambine cos’è e come funziona il Piano regolatore generale di Palermo. Finalmente, noi costruttori, per saperne di più sullo strumento urbanistico, avremo un interlocutore al quale chiedere chiarimenti, con il quale confrontarci: i nostri figli che, opportunamente istruiti dal Comune, sapranno spiegarci tutto quello che non siamo riusciti a sapere fino ad oggi nonostante le ripetute richieste”.

Ad affermarlo è il presidente di Ance Palermo, Massimiliano Miconi, in seguito alla notizia dell’accordo tra Comune di Palermo e dipartimento di Architettura per attuare una collaborazione didattica e scientifica. “Siamo lieti che Comune e Università vogliano spiegare ai più piccoli i misteri dello strumento urbanistico – continua Miconi – ma crediamo che, in qualità di addetti ai lavori che più volte hanno chiesto lumi sul Prg e come categoria in prima linea nello sviluppo economico della città, sarebbe stato certamente più produttivo coinvolgerci in tavoli di confronto e discussione. Alla luce dei fatti, questa discussione, adesso, potremo avviarla proficuamente con i nostri figli”.