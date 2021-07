VIDEO – Colpi di mitra contro i migranti sul barcone

PALERMO – Colpi di mitra contro il barcone con i migranti a bordo. A sparare sono i militari di una motovedetta libica. Il bersaglio è un barcone con 40 migranti a bordo. Nelle immagini, diffuse dalla Ong Sea Watch, si vedono anche i tentativi di speronamento col rischio che qualcuno finisca in mare.

I commenti

Il video contiene anche i commenti registrati durante le comunicazioni via radio con la guardia costiera libica, che ha continuano a sparare e a speronare il barcone. Ma non basta, come ha documentato la Sea Watch, la motovedetta libica degli spari, è stata donata alla Libia dall’Italia nel maggio 2017.