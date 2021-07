Vaccini a Palermo, il deserto nell’hub della Fiera VIDEO

Una mattinata in Fiera. Dove non si vaccina nessuno.

PALERMO- Un venerdì mattina in Fiera con l’hub vaccinale deserto. Stamattina, infatti, non c’era nessuno e i padiglioni, un tempo affollati, sono vuoti, come mostriamo nel nostro video. “E’ un peccato – dice il commissario per l’emergenza Renato Costa -. Stiamo cercando di raggiungere tutti anche a domicilio. L’appello è quello di sempre: vaccinatevi, il Covid non è finito”.

IL VIDEO CON IL REPORTAGE E L’INTERVISTA