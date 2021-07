CALTAGIRONE. Disastro ambientale a Caltagirone: dati alle fiamme i materiali del piazzale di stoccaggio. Tonnellate di plastica bruciano da questa notte, le nubi nere si innalzano nel cielo coprendo la visuale. Squadre dei vigili del fuoco sono giunte da tutta la provincia ma le operazioni di spegnimento sono quanto mai difficili. Si cerca di spostare quanto più materiale possibile con la speranza, attualmente risultata vana, di sottrarre al rogo altra plastica e carta.

Un dramma che si ripete



È la seconda volta che accade in povo meno di due anni. Non è esclusa, anzi è ritenuta più che plausibile, l’origine dolosa delle fiamme.

L’Ato che serve i comuni del calatino è considerata virtuosa rispetto ad altre esperienze in Sicilia. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno già acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza.

L’impianto di selezione, ancora inaccessibile, le temperature raggiunte nelle sue prossimità sfiorano i 500 gradi, vi dicono, i danno strutturali potrebbero essere davvero rilevanti. Tanto da bloccare il ciclo del recupero per molti mesi.