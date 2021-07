Etna, Musumeci chiede “l’unità di crisi nazionale per la cenere”

CATANIA – “La prossima settimana, su mia richiesta, l’Unita’ di crisi nazionale si riunira’ in Sicilia per fare il punto sull’emissione cenere vulcanica dall’Etna, che dura ormai da mesi, e che purtroppo, secondo le previsioni, non e’ destinata ad esaurirsi nello spazio di pochi giorni”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

“L’Etna ci tiene desti e la caduta di cenere – ha aggiunto – crea una condizione di disagio indescrivibile per gli abitanti. Noi abbiamo la necessita’ di garantirne la rimozione nel piu’ breve tempo possibile e di intervenire anche sui privati. E quando dico noi intendo lo Stato. Ecco perche’ – ha anticipato il governatore – a Roma chiederemo una norma nazionale per finanziare l’attivita’ di intervento di sostegno a Enti Locali, privati e imprese. E lo stesso chiederemo al Parlamento regionale siciliano”.

“Da Roma ci arriva l’impegno di cinque milioni di euro, il primo – ha sottolineato Musumeci – lo abbiamo gia’ accreditato come Regione. Crediamo di potere mettere assieme altre risorse per creare un fondo con contratto aperto a cui i Comuni potranno accedere senza bisogno di allungare le procedure. Siamo tutti mobilitati – ha concluso il governatore – affinche’ l’attivita’ di sostegno possa ridurre al mimino gli effetti economici devastanti causati dalla cenere lavica”. (ANSA).