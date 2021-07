Guerini: “Complimenti per gli arresti di oggi in Sicilia”

Il ministro domani si recherà a Palermo alla Legione Carabinieri Sicilia per una visita istituzionale

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato l’operazione condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo e dalla Direzione investigativa antimafia che ha portato all’esecuzione di 85 misure cautelative disposte dal gip del tribunale di Palermo su richiesta dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Palermo.

“La lotta alle mafie e alla criminalità è priorità del Paese. Congratulazioni all’Arma dei Carabinieri e alla Magistratura per gli arresti di oggi in Sicilia. Questo ulteriore importante risultato è il frutto di lavoro incessante di Uomini e Donne al servizio dei cittadini”, ha aggiunto Guerini, che domani si recherà a Palermo alla Legione Carabinieri Sicilia per una visita istituzionale programmata da tempo.