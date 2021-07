Vaccini in risalita a Palermo, il calendario delle visite nei paesi

PALERMO- Si comincia domani da Trappeto, come annunciato. La speranza è di raggiungere i ‘vaccinandi’ che, da soli, non vanno nei punti vaccinali. #VacciniTour è la nuova iniziativa dell’Ufficio commissario emergenza Covid Palermo, in collaborazione con i Comuni. “L’obiettivo – spiega una nota – è quello di ampliare il più possibile il numero dei vaccinati, con particolare riferimento ai cittadini over 60, una delle fasce meno immunizzate a livello nazionale”.

I primi paesi coinvolti

Il calendario, per le prime mosse, è già fatto: dopo Trappeto, mercoledì 7 si va Altofonte e giovedì 8 a Roccapalumba. Poi, il 10 luglio, toccherà a San Giuseppe Jato e a San Cipirello, poi Santa Flavia…. fino a coprire il territorio della provincia di Palermo. “Siamo comunque in risalita con le somministrazioni – spiega il commissario per l’emergenza, Renato Costa -. Nel fine settimana, nell’hub della Fiera, ci sono state diecimila inoculazioni”. Si può sperare che non ci siano più le scene di desertificazione degli hub che abbiamo raccontato.

I vaccini in Sicilia

Secondo il report nazionale dei vaccini, aggiornato alle 17.43 di oggi, lunedì cinque luglio, la Sicilia ha somministrato l’86,6 per cento delle dosi consegnate. La media nazionale è dell’88,7 per cento. Siamo forse arrivati alla massa critica e si comincia a toccare l’arcipelago variegato di quelli che non vogliono vaccinarsi, ecco perché è importante tentare nuove strade,