Giammanco e la tentazione centrista: “Lista alle Regionali? Idea che attrae”

ROMA – “Fermo restando che al momento si tratta di ipotesi scritte sull’acqua, che necessitano di tempo e della giusta riflessione dei leader di partito, non è un mistero che i rapporti di forza all’interno del centrodestra, in Sicilia, siano assai diversi da quelli del resto del Paese. E, in tal senso, i recenti tentativi di promuovere un polo di Destra sovranista alle amministrative in tanti nostri comuni hanno dato risultati eloquenti e poco positivi”. Lo ha detto Gabriella Giammanco, vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia, interpellata telefonicamente riguardo le indiscrezioni circa la possibilità che un listone di centro si possa presentare alle prossime elezioni Regionali in Sicilia.

“Una grande formazione di centro – ha aggiunto Giammanco – che valorizzi le istanze dei riformisti e di chi crede nel lavoro e nello sviluppo, immune dalle tentazioni degli opposti estremismi, sarebbe sicuramente attrattiva per il nostro elettorato. Potrebbe essere un esperimento interessante anche in vista delle elezioni politiche, considerato che la Sicilia è laboratorio politico e spesso anticipa ciò che succede a livello nazionale”.