Lacrime dopo la tragedia, il video: “Così è morto mio fratello”

PALERMO- C’è un video sul profilo Facebook di Daniele, il fratello di Gabriele Conigliaro, il dodicenne morto a Carini e ucciso, secondo la prima ricostruzione, da una porta che gli è caduta addosso. E’ lo stesso fratello della vittima a chiedere di condividere, per denunciare. “Ecco come si muore a Carini. Un bambino di dodici anni viene a giocare in un parco e muore”. Poi, i dettagli del luogo della tragedia. Lo lasciamo alla cronaca, senza, per il momento, ulteriore commento.

IL VIDEO