Azzurro, festa e anche sanzioni: pugno duro del questore

CATANIA – Azzurro, tricolori e festa. Ma anche sanzioni per quanti non hanno rispettato le misure di contenimento anti Covid previste durante la finale di Euro2020 (vinta poi dall’Italia). Il bollettino è di 179 persone e 9 esercizi commerciali controllati dagli agenti di polizia nella zona della cosiddetta zona di piazza “Teatro Massimo”. Mentre il personale della Volanti ha controllato 211 soggetti e 139 veicoli. Sono stati indagati anche due parcheggiatori abusivi, per aver violato le prescrizioni imposte loro con il Dacur (il daspo urbano).

Il grido dei catanesi

Nell’ottica di impedire assembramenti durante la partita, è stato sanzionato il titolare di un esercizio commerciale che aveva installato un maxischermo su cui erano proiettate le immagini della finale dell’europeo di calcio, orientandoli verso l’esterno del locale. Gli agenti hanno puntualmente allontanato le persone ivi riunitesi, ripristinando le condizioni di sicurezza. Sempre al medesimo esercente, sono state comminate due sanzioni per abusiva occupazione di suolo pubblico e contestate 4 infrazioni delle norme del Codice della Strada.

Inevitabili gli assembramenti, invece, nel finale. Il questore Vito Calvino aveva tuttavia emanato una specifica ordinanza preventiva, affinché gli eventuali festeggiamenti avvenissero con una adeguata presenza di agenti di forze dell’ordine chiamati a intervenire nelle situazioni critiche e evitare gli eccessi, soprattutto nelle zone storicamente adibite a ritrovo dei tifosi, come piazza Roma. Una sorta di sorveglianza discreta, in cui erano impegnati, oltre al personale della questura, vigili urbani e carabinieri. Un impegno sul campo concreto che Live Sicilia ha potuto verificare immediatamente.