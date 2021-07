Sicilia in zona gialla: cari lettori, cosa ne pensate?

Cari lettori e amici di LiveSicilia.it, cosa ne pensate della Sicilia eventualmente in zona gialla, una possibilità che non appare così remota, nel giro di qualche settimana, non certo subito? La risposta sembrerebbe scontata, ma ci sono modi diversi di leggere la questione.

C’è il modo di sentire che consideriamo maggioritario e che nasce dalla comprensibile esasperazione. Basta con i colori, vogliamo vivere un’estate serena. E libera. Appartiene, come è normale che sia, a tanti: a cominciare da chi ha subito rovesci economici colpevolmente non ristorati a causa del Covid.

C’è un altro modo di sentire: quello di chi considera necessaria la sottolineatura pubblica di un minimo di attenzione per sconfiggere il Covid. Esistono delle ragioni di ansia concrete: la variante Delta, il piccolo numero di vaccinati in Sicilia. Proteggersi ora vorrebbe forse dire evitare il peggio per la salute e per l’economia.

Noi abbiamo raccontato tutto quello che c’era da raccontare, senza tralasciare niente, tentando di dare il quadro globale. Abbiamo raccontato la gioia per il trionfo azzurro a Euro 2020, ma anche la preoccupazione per le feste e gli assembramenti.

Ora ci sembra opportuno dare la parola ai lettori di LiveSicilia.it che, come dovrebbe essere ogni giornale, è una comunità di cui facciamo parte tutti, con ruoli e pensieri diversi, uniti nella condivisione di uno spazio. Cosa ne pensate della ‘Sicilia gialla’? A voi i commenti.