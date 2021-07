Sono due sensazioni contrapposte. La gioia di vedere gli azzurri in sfilata con la coppa vinta a Wembley e la paura (motivata) che tutta questa festa di popolo possa avere dato una mano alla diffusione della pandemia, come sostengono gli esperti più accreditati.

L’allarme dell’Oms

L’allarme dell’Oms, la massima autorità mondiale sanitaria, parte da qualche ora fa, proprio durante la finalissima degli Europei. “Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia #COVID19 non si prende una pausa stasera… #SARSCoV2 #DeltaVariant approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano. Devastante”. Questo il tweet in tempo reale di Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Organizzazione mondiale della Sanità per la crisi Covid-19, ESATTAMENTE nel corso della partita.

I numeri del contagio di Euro 2020

Secondo un semplice calcolo aritmetico, riportato dall’Ansa: dall’inizio del campionato europeo di calcio all’8 luglio scorso ci sono stati 2.535 casi di Covid direttamente riconducibili alla partecipazione alle partite. Sono appunto i numeri, cioè i i dati provvisori del monitoraggio su Euro2020 del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). L’Ecdc ha raccolto segnalazioni di 35 casi di cui 5 con variante Delta in Danimarca, 481 in Finlandia, 3 in Francia, 2 in Svezia, 1.991 in Scozia, 18 in Germania, e meno di cinque casi ciascuno in Francia, Svezia, Croazia e Paesi Bassi. “Vediamo anche segnalazioni che la variante Delta è stata rilevata in alcuni spettatori al ritorno”, spiegano dall’Agenzia Ue con sede a Stoccolma. Poi, un passaggio sugli ospedali: “Finora, i tassi di ospedalizzazione sono rimasti stabili durante questo periodo ad eccezione di un aumento registrato a San Pietroburgo”.

L’ultimo bollettino

Secondo l’ultimo bollettino nazionale: sono stati 888 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è dello 1,21%, ovvero in risalita ed è questa la percentuale che va osservata con attenzione. Nello stesso periodo, sono stati 150 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 6.693 tamponi processati nell’isola. L’incidenza è al a 2,2%.