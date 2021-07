Palermo, vetrate della polleria distrutte a colpi di mazza VIDEO

PALERMO – Risveglio amaro per i titolari di una pizzeria, polleria e hamburgeria di via Cesare Terranova, a Palermo. Questa mattina hanno trovato tutte le vetrine distrutte a colpi di mazza.

L’attività commerciale, che si trova nella parte alta di Corso Calatafimi, è gestita dalla società “Officine gastronomiche Savoca”.

I titolari, tramite l’avvocato Anthony De Lisi, fanno sapere di avere subito presentato una denuncia contro ignoti: “Vogliono sperare – spiega il legale – che si tratti di un gravissimo atto vandalico. Ma se così non fosse si attiveranno per perseguire il gesto, sia esso opera della criminalità organizzata o no, e continuare a lavorare onestamente e liberamente”.

Il locale è aperto da pochi mesi. Si trova in una zona residenziale. I titolari non hanno ricevuto alcuna richiesta estorsiva. Gli investigatori sono già al lavoro per individuare i responsabili.