Palermo, Aaron Durogati in volo nel cielo di Mondello VIDEO

PALERMO – Un volo acrobatico sul cielo di Mondello nel giorno della festa di Santa Rosalia, patrona di Palermo.



È la nuova iniziativa di Red Bull che si è svolta ieri ed ha visto come protagonista Aaron Durogati, pilota di parapendio originario di Merano, vincitore della Coppa del Mondo di specialità nel 2012.



Trainato da un motoscafo con verricello, Durogati si è esibito in un volo acrobatico sopra la spiaggia di Mondello. Un appuntamento che si è svolto presso il lido Ombelico del Mondo con un aperitivo e deejay set.



L’occasione per riunirsi a fare festa, sempre nel rispetto delle normative in vigore, e celebrare nel migliore dei modi una giornata così importante per la città di Palermo.