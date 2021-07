Power team Messina, buonissimi risultati degli esordienti A e B

L'ultimo appuntamento del Campionato italiano su base regionale ha visto mettere in acqua prestazioni positive da parte dai giovani messinesi

Gli Esordienti B e A della Power Team Messina hanno partecipato all’ultimo appuntamento del Campionato Italiano su base regionale di nuoto della loro categoria, in programma nella piscina olimpionica della Playa di Catania, sede scelta dalla FIN per la Sicilia Orientale, mentre per quella Occidentale si è gareggiato a Palermo.

Nei prossimi giorni, la Federazione ufficializzerà le classifiche finali comparate individuali e di società, che daranno il quadro completo dei valori tecnici espressi in questi mesi di piena ripresa dell’attività sportiva. Soddisfacenti i risultati ottenuti dai giovani atleti cari al presidente Alessandro Accolla. Bene Lorenzo Iannello, secondo e terzo rispettivamente nei 50 e 100 rana Es.B. Piazza d’onore per Antonio Ammendolia nei 100 stile Es.A. Terzo Gabriele Tavelli nei 100 dorso Es.A. Evidenti i miglioramenti palesati da Marco Trimarchi nei 200 rana Es.A e da Francesca Merlino nei 200 e 800 stile Es.A.

Da sottolineare, inoltre, il costante rendimento ad alti livelli di Samuele Bonasera tra gli Es.A. In crescita le prestazioni fornite da: Alessandra Parlavecchio, Giorgia Bellantoni, Vittoria Blandino, Emanuela Cundari e Raffaele Merola. La prova conclusiva del calendario estivo è riservata ai più grandi, che il 24 e 25 luglio si ritroveranno, sempre a Catania e Palermo, per definire le posizioni e magari assicurarsi i preziosi “pass” per gli Italiani.