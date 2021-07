“A scuola per mare”, progetto contro la dispersione scolastica

CATANIA – In barca per contrastare la dispersione scolastica. Un fenomeno ancora allarmante nelle regioni del meridione d’Italia.

Il progetto

“A Scuola per Mare” è un progetto nazionale promosso dall’associazione I Tetragonauti onlus, cofinanziato da Impresa sociale con i bambini, che coinvolge cinque regioni (Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Campania) e si rivolge ad adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni che incontrano difficoltà a completare il ciclo di studi. Cento giorni in mare, a bordo di una barca a vela, per combattere l’abbandono scolastico. Una grande opportunità per imparare e per conquistare una nuova prospettiva di vita, tracciando una nuova rotta e percorrendola fino in fondo, anche dopo, sulla terraferma. Per tale ragione, l’Associazione Centro Koros ha lanciato la campagna di crowdfunding “Imparare dal vento”, che ha lo scopo di creare una borsa di studio per permettere ad un ragazzo/a della Sicilia di partecipare al progetto “A scuola per mare”.

Il sostegno

È possibile contribuire a questo progetto educativo e sociale. Per sostenere il progetto e fare la tua donazione vai su https://www.laboriusa.com/campaigns/ritrova-la-rotta/