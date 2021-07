Catania, 49enne in rianimazione: “Non è vaccinato”

Terapia intensiva vuota al San Marco per meno di 48 ore. I contagi aumentano e i no vax sono tanti. Troppi

CATANIA – La notizia di zero pazienti Covid al reparto di Rianimazione del San Marco è durata poco meno di 48 ore. Purtroppo da ieri è ricoverato un 49enne proveniente dal Cannizzaro, che dalla tac presenta una polmonite ad uno stato avanzato. Il paziente, che però non è intubato, non è vaccinato. “Ancora molte persone si ostinano a non vaccinarsi”, è il commento dei sanitari dopo il nuovo ricovero. Un filone che segue le raccomandazioni degli ultimi due mesi dell’infettivologo Carmelo Iacobello che denunciava il fatto che i ricoverati con problemi respiratori contagiati dal coronavirus erano soggetti non vaccinati. E per lo più fragili.

I “no vax” rappresentano la maggiore percentuale al momento dei positivi Covid negli ospedali. È un dato che oggi viene confermato dalla cronaca.

Al San Marco, oltre questo ricovero ce n’è stato un altro. Fortunatamente nelle ultime 48 ore non si sono registrati decessi. Ma nemmeno dimissioni. Il numero totale di posti letto è di 18 unità, di cui 3 nel reparto ostetricia.

I positivi continuano ad aumentare. Dallo screening quotidiano in queste ultime settimane i casi sono a doppia cifra, un balzo in avanti rispetto ai primi giorni d’estate che non si superavano i 5 positivi al giorno all’hub di San Giuseppe La Rena. Questo a fronte di una media di 1200 tamponi effettuati.

L’effetto festa Euro2020 deve ancora terminare. A fine mese si capirà quale è stata l’incidenza di caroselli e assembramenti per “celebrare” la vittoria della nazionale di calcio. Purtroppo con la variante delta servono una manciata di secondi.