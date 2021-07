Gelmini: “600 milioni alle Regioni per trasporto green”

La mobilità green è uno degli obiettivi del Governo italiano. Per questo motivo, come rende noto il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, alle Regioni e alle Province autonome arriveranno 660 milioni per l’acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o ad idrogeno destinati al trasporto extraurbano e suburbano e per le relative infrastrutture.

Il Ministro ha anche annunciato che Conferenza unificata ha dato il via libera al primo provvedimento di riparto delle risorse complementari del piano nazionale di ripresa e resilienza, rese disponibili dal governo per potenziare ed ampliare gli investimenti del Pnrr.