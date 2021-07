C’è un andamento del Covid che non può lasciare tranquilli, in Sicilia. Ma le quote di ospedalizzazione restano contenute. La speranza è che la crescita del primo dato non provochi l’aumento del secondo. Allora sì che sarebbe difficile affrontare un ritorno di fiamma della pandemia, con le terapie intensive piene.

Il bollettino in Sicilia

Secondo l’ultimo bollettino, in Sicilia, i casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 520 a fronte di 13.152 tamponi. L’incidenza sfiora il 4%. I guariti sono 106 e ci sono state due vittime per un numero complessivo di 6.021 decessi. Negli ospedali, leggero calo dei ricoverati, che sono adesso 180, cinque in meno rispetto al giorno precedente, ma due casi in più in terapia intensiva. Ecco i positivi delle singole province: Catania con 107, Ragusa 103 casi, Caltanissetta 81, Agrigento 72, Trapani 42, Siracusa 38, Palermo 34, Messina 23, Enna 20.

Le zone rosse

La presenza dei contagi che si mantengono alti si evince anche dai provvedimenti sulle zone rosse, comunicati stamattina da una nota di Palazzo d’Orleans: “Restano ancora in “zona rossa” per una settimana i Comuni di Riesi e Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, e Piazza Armerina, nell’Ennese. Lo prevede una nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che ha adottato il provvedimento visto il permanere di un considerevole numero di positivi al Covid, così come certificato nelle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali sulla situazione epidemiologica nei tre centri. Le misure restrittive saranno efficaci fino a giovedì 29 luglio”.

Preoccupazione per gli arrivi

Preoccupano gli arrivi, alla luce della variante Delta. All’aeroporto di Palermo, fino alla fine di agosto, sbarcheranno circa settantamila persone dai Paesi considerati a rischio per la variante Delta. Saranno effettuati i necessari controlli: è in ballo l’estate e anche l’autunno. E speriamo che bastino.