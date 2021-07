Obbligo vaccinale al lavoro? Ichino: “Ci sono le norme per imporlo”

ROMA – “Credo proprio che Confindustria abbia ragione: condizionare l’accesso in azienda all’avvenuta vaccinazione, oggi che il vaccino è disponibile per tutti, è una misura sicuramente efficace e ragionevolissima”. A dirlo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, è il giuslavorista Pietro Ichino.

“A ben vedere – osserva Ichino – proprio per questo gli imprenditori potrebbero già adottarla di loro iniziativa in forza dell’articolo 2087 del Codice civile che obbliga il datore di lavoro a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro” Interpellato riguardo all’articolo 32 della Costituzione sulla libertà di scelta per i trattamenti medico-sanitari, Ichino sottolinea: “La stessa norma costituzionale ha come primo oggetto la protezione della sicurezza e della salute di tutti. Libero dunque ogni cittadino di non vaccinarsi, finché una legge non prevede questo obbligo; ma non di mettere a rischio la salute degli altri. E dunque è libero anche ogni imprenditore – aggiunge – dove la vaccinazione costituisca la misura più efficace per la tutela dei propri dipendenti, di richiederla in forza della norma che ho appena citato”.

Cosa rischia il lavoratore che si rifiuta di vaccinarsi o di presentare il green pass? Secondo il professore “il decreto-legge n. 44/2021, che già dispone l’obbligo di vaccinazione per tutto il personale medico-sanitario, prevede che i renitenti possano essere spostati a mansioni che non comportino il contatto con altri dipendenti o pazienti, oppure la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. Esattamente come per il guidatore di auto o camion a cui sia stata sospesa la patente di guida”.