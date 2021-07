Musumeci: “Ponte sullo Stretto necessario”

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, è intervenuto a Catania margine dell’incontro con il presidente del Copasir, Adolfo Urso, parlando del futuro della Sicilia, di migranti e del ponte sullo Stretto.

“Non ci può essere una terra appetibile come la Sicilia per nuovi investimenti se gli uomini e le merci non si muovono celermente – ha sottolineato il governatore – Ecco perché il ponte sullo Stretto ci consente di attraversare quei tre chilometri in due minuti e non in un’ora e mezza. Questo è importante e credo che anche a Roma lo hanno finalmente capito”.

E poi aggiunge: “Lo abbiamo ricordato al ministro delle Infrastrutture qualche giorno fa insieme all’assessore Falcone. Siamo convinti – ha continuato – che questa priorità nell’agenda politica del Governo Draghi prima o poi portare ad una elemento di novità”.

Musumeci è poi intervenuto sul tema dei migranti. “Riteniamo che il tema dell’immigrazione debba essere risolto in sede internazionale a Bruxelles ha detto – E’ assurdo pensare che da sola l’Italia, e per essa la Sicilia, possa farsi carico di un fenomeno che dura da oltre 10 anni e che assume sempre più contorni difficili da gestire”.

“Un altro tema – ha proseguito il governatore – è l’accoglienza. Noi siamo per l’immigrazione regolare, per quella immigrazione cioè che sottrae i migranti allo sfruttamento di spregiudicati. L’immigrazione regolare contente un processo di integrazione a cui tutti dobbiamo lavorare a cominciare dalla Regione. Altre cosa sono i carnefici, i mercanti di carne umana che invece continuano ad essere alimentati dall’indifferenza di alcuni Paesi di frontiera e dalla ipocrisia di alcuni Paesi europei che fanno finta di piangere quando si raccolgono cadaveri a mare e invece quando questo potrebbe essere evitato, si girano dall’altra parte”.