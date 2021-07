“No al Green pass”, proteste in 12 città italiane

NO VAX

Nonostante il flop di ieri, oggi i no vax tornano in piazza

Torna la protesta anti Green pass in 12 città italiane nonostante il flop di ieri a Roma e mentre i contagi registrano

un ulteriore aumento. I nuovi positivi, ieri, sono stati 4.522, 24 i morti. Una curva in salita ma che sembra rallentare di fronte alla quale gli esperti raccomandano prudenza.

Per l’Istituto superiore di sanità il 99% dei morti da febbraio a oggi non aveva completato il ciclo vaccinale. Il governo lavora alle nuove misure, mentre all’estero preoccupano i contagi a Tokyo e negli Stati Uniti torna la mascherina per i

vaccinati.