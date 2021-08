Stop alle carrozze nei giorni caldi, Orlando firma l’ordinanza

PALERMO – Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha emesso un’ordinanza in cui vieta lai circolazione dei veicoli a trazione animale in presenza di ondate di calore.

In particolare, il provvedimento vieta la circolazione dei cavalli per le attività di traino di carrozze per trasporto passeggeri e/o calessini omologati con il solo vetturino, senza ulteriori passeggeri, nel caso in cui la temperatura sia pari o superiore a 35 gradi. “L’ordinanza – spiega l’assessore ai Diritti degli Animali, Toni Sala – ha l’obiettivo di tutelare la salute dei cavalli, specie nei giorni in cui le temperature saranno più elevate. Il comune di Palermo ha a cuore il benessere degli animali e per questo istituiremo un tavolo tecnico con gli animalisti, i veterinari, i volontari e i portatori di interesse così da raccogliere idee e suggerimenti da far confluire in un apposito regolamento a cui i nostri uffici stanno già lavorando. Istituiremo regole chiare ed efficaci”.

Nei giorni scorsi un cavallo era stramazzato a terra per il troppo caldo.