Caldo asfissiante, un altro cavallo stramazza al suolo

PALERMO – Il caldo asfissiante di questi giorni è insopportabile anche per gli animali, compresi i cavalli che sono costretti a trinare le carrozze giornalmente.

Lo scorso venerdì un cavallo è finito per terra lungo la via Roma, lo stesso è accaduto oggi davanti il Teatro Massimo di Palermo.

A raccontarlo è l’animalista Enrico Rizzi tramite la propria pagina Faecbook, che scrive: “È appena crollato un altro cavallo (l’ultimo appena 48 ore fa) delle carrozze a Palermo, davanti il Teatro Massimo. Una ragazza in lacrime è riuscita a fare questo video e me lo ha inviato. Adesso basta: domattina alle ore 12:00 sarò davanti il Teatro Massimo e chiederò alle autorità di intervenire. Ringrazio fin da ora quei palermitani che come me sono indignati e schifati dalla totale assenza dello Stato e vorranno unirsi alla mia richiesta. Vi aspetto”.

