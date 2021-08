Covid, focolaio in una Rsa: “Il vaccino li ha salvati”

ACI CASTELLO – Il Covid è riuscito ad entrare in una Rsa di Aci Castello, dove si è sviluppato un focolaio. Su 60 persone, tra ospiti e dipendenti, risultano contagiati 30. Sono tutti asintomatici, in quanto tutti vaccinati con la doppia dose. Anche se si tratta di persone fragili il coronavirus non ha fatto manifestare sintomatologie gravi e problemi respiratori.

“Il vaccino li ha salvati”, commenta Franco Luca, direttore del Dipartimento per le Attività territoriali dell’Asp di Catania. “È in corso il tracciamento per capire come sia avvenuto il contagio. Ma quanto accaduto è l’ennesima dimostrazione che la vaccinazione è fondamentale per salvare le vite e per non sviluppare i sintomi gravi. Infatti se queste persone non fossero state vaccinate oggi racconteremmo un’altra storia”, aggiunge.

“Nei giorni scorsi abbiamo fatto i tamponi a tutti gli ospiti e i dipendenti nella struttura. Domani torneremo con le Usca a visitare i pazienti positivi per controllare il loro stato di salute e valuteremo se fare i test anche a chi è risultato negativo. La situazione – conclude Luca – è costantemente monitorata”.