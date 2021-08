Green pass, le nuove regole: cosa c’è da sapere

ROMA – Green pass obbligatorio in vista per il personale scolastico e all’ università, nonché sui trasporti su lunga percorrenza dall’1 settembre. Questi gli orientamenti della cabina di regia in vista del consiglio ministri. Verso l’aumento della capienza dei trasporti a lunga percorrenza: niente pass per quelli locali e treni regionali, e anche in zona gialla la capienza bus sarà all’80%. Esenzione per chi si era sottoposto a sperimentazione del vaccino ReiThera. Domani intanto scattano le nuove regole. Esercenti di bar e ristoranti pronti al controllo, ma non ad una

eventuale verifica dei documenti di identità, avverte la Fipe.

Le associazioni del turismo ‘brindano’ invece al fatto che il pass non sarà necessario negli hotel. Il Consiglio dei ministri ha confermato l’obbligo di Green pass per gli studenti universitari. Lo si apprende da fonti governative, mentre è ancora in corso la discussione in Cdm sul decreto. Il punto era rimasto in sospeso fino all’ultimo e nella bozza in ingresso in Cdm era segnato con un punto interrogativo.