Politica: a Partinico nominata la nuova coordinatrice dell’Udc

PALERMO – Il vice segretario regionale dell’Udc Sicilia, Elio Ficarra, ha nominato Mariella Graziano coordinatore cittadino del partito a Partinico. Nata a Partinico il primo marzo del 1979, l’esponente dello schieramento centrista vanta un background professionale di rilievo e riconosciute competenze in ambito contabile ed amministrativo.

Mariella Graziano ha già ricoperto il ruolo di Assessore ai tributi ed affari Generali, con delega al turismo e spettacolo, servizi demografici, beni culturali, politiche giovanili e pari opportunità, presso il Comune di Partinico nel 2017. Nel 2016, il nuovo coordinatore dell’UDC a Partinico ha conseguito la laurea in Economia Aziendale e Management, nell’anno 2020 il brillante completamento di un ulteriore percorso accademico con l’ottenimento della laurea Magistrale in Scienza dell’Economia. Stimata commercialista ed esperta consulente del lavoro, Mariella Graziano va ad implementare il novero dei profili qualificati in seno all’organigramma del partito nell’isola. Il vice coordinatore regionale dell’UDC Sicilia, Elio Ficarra, esprime grande soddisfazione per l’ennesimo tassello incastonato nel mosaico del movimento centrista sul territorio.

“Sono orgoglioso di accogliere nella squadra dell’UDC Sicilia una professionista di alto lignaggio ed una figura politica dalle indubbie capacità. Competenze, titoli e referenze che caratterizzano il profilo di Mariella Graziano attestano inconfutabilmente il valore della persona e l’importanza di questa nomina per il Comune di Partinico. Una scelta che accresce la cifra umana e politica del partito – ha dichiarato il consigliere comunale di Palermo in quota UDC – alimentando ulteriormente il percorso di consolidamento e crescita dell’UDC nella nostra regione, pochi giorni dopo l’adesione al nostro schieramento dei consiglieri comunali di Bagheria, Anna Zizzo ed Andrea Sciortino. Statura professionale, senso civico, profonda conoscenza di criticità ed emergenze che inficiano la qualità della vita nella quotidianità del territorio, Mariella Graziano ha in dote i requisiti ideali per fornire un contributo fattivo e sostanziale alla causa dei cittadini nella sua area di pertinenza. Il suo profilo è perfettamente aderente ai principi moderati e democratici da sempre alla base del nostro progetto politico”.