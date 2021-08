Giuseppe Milici Quartet e l’omaggio a Ennio Morricone

PALERMO – Musica, spettacoli, grandi artisti, eventi unici. Ventimiglia di Sicilia (Pa), riparte da protagonista per un agosto all’insegna della cultura e del divertimento. Si inizia con il grande artista jazz Giuseppe Milici l’8 agosto alle 21,00 presso l’Anfiteatro Comunale, in via dell’Orto 7.

Giuseppe Milici Quartet e l’omaggio, a un anno dalla sua scomparsa, al maestro Ennio Morricone. Armonicista e compositore palermitano, Milici presenta il suo progetto tributo al grande compositore romano universalmente considerato uno dei massimi autori della musica cinematografica. Un susseguirsi di emozioni da Deborah’s Theme dal film C’era Una Volta In America alle colonne sonore de Il buono, il brutto, il cattivo o di Nuovo Cinema Paradiso.



“Mi auguro – dice il sindaco Antonio Rini – che questo appuntamento, sia di buon auspicio per il mondo della cultura e per tutti quei cittadini che hanno voglia di ricominciare a vivere e respirare un po’ di quella normalità che la pandemia ci ha negato da oltre un anno e mezzo. Il particolare momento che stiamo attraversando ci impone comunque la massima prudenza e attenzione. Tuttavia, Ventimiglia ha un grande privilegio: il suo “gioiello”, l’ Anfiteatro Comunale. Una importantestruttura che consente la realizzazione di eventi di livello e in sicurezza tanto da ottenere tutte le necessarie autorizzazioni da parte della Commissione Spettacoli, per accogliere 600 persone in sicurezza.

Ventimiglia vuole dare un segnale di ottimismo ai suoi cittadini e a chi vorrà partecipare a questi eventi. Nel rispetto delle regole e garantendo a tutti la giusta serenità.”



Si ricorda che per partecipare all’evento o agli eventi, è Obbligatorio essere in possesso di regolare Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass); la certificazione dovrà essere mostrata e verificata all’ingresso