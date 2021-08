Partinico: boom di ricoveri Covid, torna a riempirsi l’ospedale

La maggior parte dei positivi non è vaccinata

PARTINICO (Palermo) – È tornato attivo il reparto covid al secondo piano dell’ospedale civico di Partinico. Dopo qualche settimana di totale inattività, nelle ultime ore sono già 6 i ricoverati. Questo per effetto della recrudescenza del contagio. Soltanto a Partinico, grosso centro del Palermitano, che era diventata lo scorso 30 giugno covid free, quindi aveva visto azzerarsi il numero dei positivi, ad oggi si contano 16 nuovi contagi. Oltre al Pronto soccorso rimasto sempre in funzione, oggi sono disponibili 69 posti letto no covid che vanno ad aggiungersi a quelli che rimangono riservati ai pazienti positivi. Un solo piano dell’ospedale è rimasto riservato sempre ai pazienti Covid e può contare su 32 posti letto: 18 di area Medica e 14 di Terapia Intensiva. Si tratta di un numero ridotto rispetto alla normale e reale capienza dell’ospedale.