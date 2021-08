Ferragosto, più di 25 milioni di italiani fuori casa

ROMA – Ben 25,4 milioni di italiani hanno trascorso il Ferragosto fuori casa. C’è chi si è recato da parenti, amici , chi è andato in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per una semplice gita.

Questo è quanto emerge dal bilancio stilato dalla Coldiretti dal quale si evidenzia che tra i protagonisti ci sono i picnic e le grigliate, ma anche gli agriturismi e i ristoranti.

Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’, per chi ha trascorso la giornata fuori le mete più gettonate è stata la spiaggia davanti alla montagna e alla campagna con ottimi risultati per l’agriturismo, scelto da circa 420mila. Una buona parte ha poi preferito passare il ferragosto all’insegna della convivialità a casa di parenti ed amici. Inoltre 14,2 milioni di italiani hanno trascorso la giornata tra le mura domestiche, mentre per altri 10,1 milioni è stato un giorno come tutti gli altri.