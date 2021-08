Kabul è invasa, afghani in fuga VIDEO

Kabul è ormai nelle mani dei talebani, che hanno già annunciato la rinascita dell’Emirato Islamico. Gli estremisti hanno conquistato il palazzo presidenziale abbandonato da Ashraf Ghani.

I portavoce talebani promettono moderazione, ma Kabul è nel caos con le strade completamente bloccate per la popolazione in fuga. L’aeroporto internazionale è stato invaso da migliaia di persone che hanno preso d’assalto le piste nel tentativo di unirsi ai diplomatici e civili occidentali in fuga con i voli organizzati dalle loro ambasciate.

Al momento le vittime del caos sono cinque e sembra siano morte a causa della calca creatasi proprio in aeroporto, con migliaia e migliaia di persone che cercano di entrare a forza negli aerei. Le truppe statunitensi, che sono a capo dell’aeroporto, nella giornata di ieri hanno sparato colpi in aria per disperdere la folla.

Intanto è stata evacuata l’ambasciata italiana, con l’attivazione del piano di rientro. A darne l’annuncio è stato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “In questo momento il volo dell’aeronautica militare con a bordo i nostri connazionali è partito da Kabul. La situazione è tragica, non abbandoneremo gli afghani”.