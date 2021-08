Benvenuti a Roccalumera, tra le 10 spiagge più belle della Sicilia

MESSINA – A Roccalumera, cittadina che si affaccia sulla costa Ionica, sventolano le bandiere Blu, Lilla e presto potrebbe essere issata anche quella Verde.

I riconoscimenti, arrivati a pochi mesi l’uno dall’altro, sono stati assegnati per il mare e la spiaggia pulita ma anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche che rendono i luoghi inclusivi. “Dopo un paio di anni di lavoro – dice il sindaco Gaetano Argiroffi – questo riconoscimento è un motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Non è un arrivo ma un punto di partenza, adesso tocca alle associazioni di volontariato e ai cittadini il buon senso di portare avanti una serie di iniziative che tendono a mantenere il sigillo di qualità”.

La città in provincia di Messina entra a fare parte delle dieci spiagge più belle e pulite siciliane. Per la pulizia e il decoro assegnato dalla “Foundation for environmental education” l’eco-label Blu ai due chilometri e 800 metri di spiaggia, incastonata tra Furci Siculo e Nizza di Sicilia. Nel lungomare sono stati realizzati bagni chimici per le persone disabili e sono disponibili due sedie job. Realizzate postazioni di bagnini, mini isole ecologiche al centro dell’arenile, scivoli che portano sulla battigia mediante pavimentazione antitrauma, e circa quaranta docce.