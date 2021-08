Emergenza cimitero Rotoli, convocato Consiglio comunale straordinario

PALERMO – Il Consiglio comunale di Palermo si riunirà in forma straordinaria per discutere dell’emergenza in atto al cimitero dei Rotoli. La seduta è stata fissata per il 23 agosto alle ore 10. Lo annuncia il presidente del Consiglio Totò Orlando. La decisione è stata presa dopo le mille bare non ancora sepolte e accatastate in capannoni di fortuna all’interno del cimitero palermitano.

“Il Consiglio comunale di Palermo ha seguito sin dalle prime ore la crisi cimiteriale che investe la nostra città ormai proiettata purtroppo nel dibattito politico nazionale. Per mesi abbiamo audito il sindaco e i dirigenti impegnati nella risoluzione della crisi con risultati che sono evidenti a tutti. La gravità della vicenda non può essere dibattuta solo sui quotidiani o sui social ma nell’unica sede deputata, cioè l’aula consiliare di Palazzo delle Aquile. Per questo motivo ho convocato un consiglio straordinario invitando il sindaco ad essere presente per il 23 agosto alle 10, per fare il punto dell’emergenza”.