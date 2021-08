Figliuolo: “A settembre 80% di vaccinati”, il Green pass durerà 1 anno

ROMA – “L’obiettivo dichiarato a marzo di vaccinare l’80% della popolazione over 12 anni, sarà pienamente completato entro il 30 settembre”. Lo assicura il commissario straordinario Francesco Figliuolo.

Il 72, 3% di italiani hanno ricevuto almeno una dose

Il numero di somministrazioni dall’inizio della campagna ha toccato quota 75.622.961, portando a oltre il 67,6% la percentuale della popolazione over 12 protetta dagli effetti del Covid, pari a 36,5 mln di vaccinati. La percentuale di coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino supera intanto il 72,3% pari a 39 mln, che diventano 41,6, oltre il 77% dell’intera platea, se si sommano le dosi uniche e le persone già contagiate. Da oggi la campagna potrà contare su altri 5,3 milioni di vaccini, 3,7 milioni Pfizer e 1,6 milioni Moderna.

Verso una proroga della validità del Green pass

Intanto il Cts esaminerà venerdì la richiesta di prorogare da 9 mesi a un anno la durata del Green pass. Poi servirà un passaggio in Parlamento. Speranza è convinto che il Cts darà parere favorevole alla proroga e ritiene che la terza dose si farà a partire dai più fragili: immunodepressi, trapiantati e over 80. Crescono i nuovi contagi (6.076), le vittime (60), le terapie intensive e i ricoveri. E dalla Consulta di Bioetica arriva il parere favorevole all’obbligo di vaccino, almeno per chi svolge servizi pubblici.