Ancora numeri record a Palermo: più di 400 positivi in 24 ore

Il capoluogo è primo per numeri di contagi in tutta l'Isola

PALERMO – Ancora boom di contagi in Sicilia che continua a mantenere il triste primato di nuovi contagi giornalieri. Nell’isola si registrano ben 1600 nuovi positivi, di cui ben 422 a Palermo, 79 in più rispetto a ieri, che raggiungevano quota 343. I numeri, nonostante la zona gialla partita oggi, continuano la loro ascesa nell’Isola, che tocca quota 14,3% per incidenza.

La scorsa settimana, che ha portato al cambio di colore, nell’Isola l’incremento di positivi si è attestato al 2,5% in più rispetto a quella precedente, con diminuzione del rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 7,8% al 7,3%. I numeri, però, sono destinati a crescere e l’intera regione potrebbe anche passare in zona arancione anche perché non tutti rispettano la regola dell’utilizzo della mascherina all’area aperta usando giustificazioni del tipo “fa caldo, dà fastidio“. Di questo avvicinamento al nuovo colore ne è quasi certo anche il professore di statistica alla Lumsa Antonello Maruotti, che pensava si potesse effettuare questo “passaggio” a settembre, ma forse questo avverrà prima.

Lo testimoniano anche i numeri degli ospedali: adesso sono 947 i ricoverati, ben 33 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva aumentano di otto, raggiungendo quota 116. Inoltre la zona gialla non è molto restrittiva a quella bianca perché, oltre l’uso della mascherina all’area aperta, prevede un massimo di quattro commensali al tavolo del ristorante.

A tutto questo si aggiungo le proteste dei ‘No vax’ pronti a ribellarsi e usare le maniere forti contro chi non la pensa alla loro stessa maniera. Il virologo Bassetti lo sa bene, perché nella serata di ieri è stato inseguito fin sotto casa da un no vax, che l’ha anche insultato.