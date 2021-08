“Negli ospedali siciliani giovani non vaccinati e intubati”

PALERMO- I giovani non vaccinati finiscono in ospedale, spesso in gravi condizioni. I giovani non vaccinati che non si proteggono rischiano le peggiori conseguenze del Covid. I giovani non vaccinati potrebbero proteggersi ed evitare la sofferenza. Il commissario per l’emergenza, Renato Costa, ricorda una realtà tremenda. Tutti la conoscono, ma molti, incredibilmente, non la considerano abbastanza reale, nonostante le prove molteplici della sua esistenza.

“Quei giovani non vaccinati e intubati”

Si legge in una nota che racconta l’ultima tappa di #VaccinInQuartiere: “Negli ospedali vengono ricoverati e intubati giovani che non arrivano a quarant’anni – dichiara Costa -. Bastava vaccinarsi per scongiurare questo rischio. Nelle borgate della città parliamo con persone che ci dicono di aver voluto aspettare perché hanno patologie e temevano di non potersi immunizzare. Sbagliato: se si hanno patologie a maggior ragione ci si deve vaccinare in fretta, perché è il Covid il vero pericolo, in particolare per chi ha malattie pregresse, ma anche per i soggetti sani. Se avete dubbi non balzate a conclusioni affrettate da soli. Veniamo nei quartieri anche per ascoltare e rispondere alle domande delle persone. Aiutateci a proteggervi: correte a vaccinarvi”.

Il drammatico appello

E’ un appello drammatico che, magari, farà arrabbiare i no vax, perché ha il ‘torto’ di ricordare le cose come stanno. E le cose, in effetti, stanno così. Gli ospedali sono pieni di persone non vaccinate che avrebbero potuto proteggersi. Persone con gli occhi impauriti che scoprono, troppo tardi, quanto fosse necessaria la somministrazione.

Le tappe dei vaccini

“#VaccinInQuartiere – si legge nella nota – continua il suo viaggio per la città. Il 1 settembre, dalle 10 alle 18, i medici, gli infermieri e gli educatori professionali della struttura commissariale faranno tappa al quartiere Zen per vaccinare quanti lo vorranno. Basterà recarsi nei locali del Laboratorio Zen Insieme, in via Costante Girardengo 18/20. Bisognerà portare con se la propria tessera sanitaria e un documento di identità valido. Si potrà accedere sia con prenotazione sia senza, ma è fortemente raccomandata la prenotazione per compilare subito i moduli da presentare poi al medico per la vaccinazione. Ci si prenota o dalla piattaforma online della Fiera del Mediterraneo a questo link https://fiera.asppalermo.org/site/hub/123, o all’help desk della Fiera (3312675839) o tramite l’associazione Laboratorio Zen Insieme (3669801654). La struttura commissariale aveva già fatto più volte tappa allo Zen nei mesi scorsi, nell’ambito della campagna “Accanto agli ultimi”. All’epoca, però, la vaccinazione non era ancora diventata di massa. Ora, invece, potranno vaccinarsi tutti i cittadini dai 12 anni (compiuti) in su. Nei prossimi giorni saranno altri otto gli appuntamenti con i #VaccinInQuartiere che porteranno i medici della struttura commissariale a Ballarò, Brancaccio, Sperone, Cep/Cruillas, Kalsa, Mondello e Vergine Maria”. Vaccinarsi è facilissimo. Basta solo volerlo.