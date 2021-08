Palermo, la piazza diventa una disco: la polizia disperde la folla

Multato un ventiseienne che aveva piazzato una cassa alimentata da una batteria per auto

PALERMO – La musica a palla proveniva da una mega cassa, collegata ad un stereo Pioneer, alimentato da una batteria per automobili. Un palermitano di 26 anni aveva deciso di movimentare la notte palermitana. Si era piazzato in via Cagliari, ad angolo con piazza Sant’Anna nel cuore del centro storico.

Gli agenti della polizia amministrativa della questura di Palermo lo hanno denunciato e multato per disturbo della quiete pubblica e perché non indossava la mascherina. L’improvvisata sala da ballo era piaciuta ad un centinaio di persone, fra cui molti turisti. Nella Palermo che combatte il Covid e dove giornalmente si registrano record di contagio accadono anche questi episodi limite.

Durante il mese di agosto sono state controllate 130 attività commerciali e identificate 625 persone. Sono stati controllati 439 green pass ed elevate sanzioni per un totale di circa 6.000 euro (6 sanzioni a carico di esercenti di locali e 9 sanzioni a carico di clienti).

I poliziotti, che cercano di vigilare nelle piazze più importanti della città, sono intervenuti per disperdere l’assembramento.