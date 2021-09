Rap, approvato il piano industriale 21/24 “consegnati gli atti”

PALERMO – Il comune di Palermo ha avviato il concorso per l’assunzione di 46 autisti alla Rap. Questo ha creato qualche razione contraria da parte delle opposizioni perché sono viste come assunzioni in vista della campagna elettorale.

Intanto la municipalizzata non si ferma ed aveva convocato per oggi una cabina di regia presso il comune, che è stata rinviata al 7 settembre, per impegni istituzionali inderogabili del Segretario Generale.

LEGGI ANCHE: Cgil: “Bene l’assunzione di 46 autisti alla Rap, ma serve altro personale”

A darne comunicazione l’Amministratore Unico della RAP Girolamo Caruso che allo stesso tempo annuncia che l’Azienda sta continuando con il percorso già intrapreso riguardante l’organizzazione interna della società e che in data odierna ha approvato con propria determina il Piano Industriale 2022 – 2024 con annesso il piano del fabbisogno del personale triennio 2021/2023.

“Successivamente alla condivisione con le Organizzazioni Sindacali, – spiega Caruso – dopo due giorni di intenso confronto, gli atti sono stati, in data odierna, trasmessi al Socio Unico e ai competenti uffici comunali affinché, dopo le prescritte autorizzazioni si possa immediatamente dare corso alle azioni ivi previste e necessarie per un concreto rilancio della RAP in termini di forza lavoro ed investimenti”.

Il nuovo Piano Piano del Fabbisogno del personale prevede 200 operai e 4 dirigenti che si aggiungono alla forza lavoro già autorizzata dalla giunta comunale che prevedeva 106 operai, 46 Autisti e 2 dirigenti.