Università: test d’ingresso per Medicina, boom di partecipanti

Stamattina via alle selezioni per gli aspiranti medici

PALERMO – Anche a Palermo questa mattina si sono svolti i test universitari per la facoltà di Medicina. Si sono presentati in 2820 per appena 480 posti a disposizione. Altri 25 posti sono riservati agli aspiranti odontoiatri.

Record di partecipanti

Una partecipazione così massiccia ha indotto l’Università a distribuire gli aspiranti medici in 44 aule tra il Policlinico e viale delle Scienze. Si è registrato qualche piccolo ritardo nelle procedure di svolgimento del test anche per il controllo del Green pass. Rispetto agli anni precedenti si è registrato un aumento significativo dei candidati. Secondo il professor Giuseppe Gallina, coordinatore del corso di Medicina e Chirurgia, all’incremento “ha contribuito l’attivazione del nuovo corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ad indirizzo tecnologico (Medit)” che, già all’esordio, ha visto 102 prime opzioni per i 60 posti a concorso. Diversi candidati avevano già tentato di superare i test anche in precedenza e, in attesa delle nuove prove, si erano iscritti a corsi di laurea affini come Farmacia e Biologia. Qualcuno proviene anche da Ingegneria.