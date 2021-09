Maltempo a Palermo, albero cade sulla pista ciclabile

PALERMO – Palermo si è svegliata sotto un forte acquazzone che ha causato numerosi disagi con le strade allagate e non solo in via secondarie, ma anche in quelle molto frequentate e trafficate come via della Libertà, viale della Regione Siciliana, Corso Calatafimi e Mondello.

Sono caduti anche diversi alberi in via Sciuti, in viale Piemonte e in via Giacomo Leopardi. Proprio in quest’ultima l’albero è finito lungo la pista ciclabile dove, per fortuna, in quel momento non passava nessuno e quindi si sono evitate conseguenze gravi. I vigili del fuoco stanno lavorando per cercare di risolvere i problemi causati dalla pioggia.

Il temporale, comunque, era atteso e già da domani si dovrebbe avere un miglioramento delle condizioni meteorologiche.